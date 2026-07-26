Взломщики старости: кто такие биохакеры и как они обманывают время

Неизлечимая болезнь, выявленная у помешанного на вечной молодости американца Брайана Джонсона, вновь привлекла внимание к биохакингу. «Вечерняя Москва» рассказывает об этом явлении.

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Термин «биохакинг» появился в 1988 году. Так называли биологические эксперименты, проводившиеся не в лабораториях, а дома, а то и в гараже (отсюда пошло выражение «гаражная биология»). Энтузиасты, не имевшие соответствующего образования, чаще всего экспериментировали на собственном здоровье, стремясь открыть технологии сохранения молодости. Биохакерами стали называть людей, пытающихся «хакнуть» (взломать) биологический код старения организма. Их цель — свести на нет все известные сегодня причины изнашивания человеческого тела.

Похож на ЗОЖ

Огромное внимание уделяется качеству и составу пищи. Помимо ограничения калорийности и исключения жирного-копченого-жареного меню корректируется при дефиците какого-то белка или витамина. Питание вообще становится персональным, учитывающим особенности и потребности конкретного человека. Многие биохакеры — приверженцы интервального голодания и кетодиеты (рациона с высоким содержанием жиров и минимальным — углеводов, когда организм для получения энергии начинает расщеплять жиры).

Другое направление биохакинга — точный расчет физических нагрузок. Речь не о прогулках для здоровья, плавании или беге трусцой, а о высокоинтенсивных тренировках, увеличивающих выносливость. Рассчитывается даже нагрузка на отдельные мышцы, чтобы не допустить их ослабления. Для тренировок нужен хорошо оснащенный тренажерный зал.

Третий камень в основании биохакинга — здоровый сон. Необходимым минимумом считается 7,5 часа в сутки. Для быстрого засыпания применяется светотерапия: за час-два до того, как ложиться в постель, вместо обычных лампочек включают красные и оранжевые. Это стимулирует выработку гормона сна мелатонина и снижает уровень кортизола — гормона стресса. Отход ко сну в одно и то же оптимальное для человека время (у разных людей биологические часы настроены по-разному) и медитация способствуют быстрому погружению в фазу глубокого сна, которая обеспечивает восстановление после дневных нагрузок.

«Что-то это все напоминает...» — скажете вы. И будете правы. Биохакинг во многом похож на ЗОЖ (здоровый образ жизни). Главное отличие — скрупулезный мониторинг физического состояния. Польза, то есть торможение старения, должна быть доказана! Для этого регулярно выполняют анализы всех биологических жидкостей, отслеживается динамика так называемых биомаркеров, по которым определяют биологический возраст человека. Обязательно используются и «гаджеты здоровья», помогающие контролировать физическую активность.

Абонемент на колоноскопию

Все известные биохакеры — люди весьма обеспеченные (мониторинг физиологических показателей стоит немалых денег). Например, американец Дейв Эспри, которого называют отцом биохакинга, на изучение собственного тела потратил свыше миллиона долларов. В течение дня он принимает около сотни лекарств и БАДов. Эспри пропагандирует «бронебойный кофе» со сливочным маслом, работу стоя и пересадку стволовых клеток. Его соотечественник, миллиардер Джек Дорси, дважды в день по часу медитирует, а вечером омолаживается, чередуя ледяные ванны с горячей сауной.

Но самый знаменитый биохакер — ИТ-миллионер Брайан Джонсон из США, вся жизнь которого посвящена борьбе с возрастом. Целая команда врачей следит за каждым его чихом. В пять утра он — ежедневно! — сдает анализы и принимает десятки таблеток и порошков. Меню — строго вегетарианское, энергетическая ценность определена раз и навсегда — 1977 килокалорий в день. Три часовые тренировки в неделю, состоящие из 23 упражнений. Полный отказ от пребывания на солнце для защиты кожи. Вечером — специальные очки, блокирующие синий цвет. С завидной регулярностью — гастро- и колоноскопия, МРТ и другие, не всегда приятные исследования.

Для омоложения Джонсону пересаживали стволовые клетки и даже переливали кровь его юного сына. Все эти удовольствия обходятся Брайану в 2 миллиона долларов ежегодно.

Надо признать, что эта невиданная доселе забота о себе любимом дает неплохие результаты. Биологический возраст биохакера на пять лет ниже паспортного. Сердце моложе на 8 лет, кожа — на 17, а объем легких — как у 20-летнего. Выглядит Джонсон намного моложе своих 48 лет. Он намерен дожить до 120, тем самым доказав безграничные возможности биохакинга.

Лечить неизлечимое

Но каковы они на самом деле? Без сомнений, основные постулаты биохакинга способствуют сохранению здоровья. Но сколько дополнительных лет можно получить в качестве бонуса? И есть ли гарантия, что полная самоограничений жизнь биохакера не сломает его здоровье, как ломает его, скажем, спорт высших достижений? Лишь зная ответы на эти вопросы, можно решить, стоит ли овчинка выделки.

Только что корабль бессмертия Брайана Джонсона получил первую пробоину. Врачи нашли у него неизлечимое заболевание — аутоиммунный гастрит. Иммунная система атакует слизистую оболочку желудка, которая атрофируется, что чревато разными проблемами, вплоть до появления злокачественных образований.

«Мой желудок поедает сам себя», — доходчиво объяснил биохакер.

А ведь ничто, как говорится, не предвещало. Предприниматель винит свои детство и юность, когда ел фастфуд, пил газировку и переживал из-за карьеры. Теперь он понимает, что симптомы болезни появились еще 10 лет назад, но врачи их игнорировали. А низкий гемоглобин — прямое следствие атрофического гастрита — просто поднимали с помощью лекарств, не задумываясь о причинах. Джонсон, впрочем, надеется излечить неизлечимое с помощью новейших достижений науки.

А критики биохакинга не упустили случая вновь напомнить о его слабых местах. Во-первых, это отсутствие доказательной базы. Методики биохакеров не проходили клинических испытаний. Во-вторых, «взлом» программы естественного старения с помощью гормонов и других сильнодействующих веществ опасен поражением печени и эндокринных желез. В-третьих, это очень дорогое увлечение, которое немногим по карману. И, наконец, четвертое: специалисты предупреждают о риске психических расстройств, когда стремление достичь идеала по каждому показателю становится навязчивой идеей. Станет ли биохакинг еще популярнее, получит ли дальнейшее развитие? Как говорится, доживем — увидим.

Опасная система

Самый известный российский биохакер — бизнесмен Сергей Фаге, сооснователь известного сервиса онлайн-бронирования отелей. Свою систему омоложения он искал четыре года, потратив на эксперименты 200 тысяч долларов. Ее главный пункт — полное исключение из рациона сахара. Помимо этого, Фаге принимает ряд очень серьезных препаратов, в том числе сомнительных с законодательной точки зрения. Однажды он был задержан таможней и, по данным СМИ, провел месяц в СИЗО.