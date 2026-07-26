Как понять, что вы не восстанавливаетесь после тренировок

Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич в беседе с «Чемпионатом» перечислила признаки того, что вы не восстанавливаетесь после тренировок. Каждый из нас знаком с обычной усталостью. Кажется, что нужно просто перетерпеть, выпить кофе и заставить себя идти в зал. Мы привыкли корить себя за лень, но очень важно вовремя заметить тонкую разницу между утомляемостью и хроническим недовосстановлением.

«Обычная усталость легко проходит после хорошего сна или выходных, вы просыпаетесь и чувствуете, что силы вернулись. Если вы не восстанавливаетесь, сон перестаёт помогать. Вы можете спать по восемь часов, но всё равно вставать полностью разбитым. Привычные задачи вызывают раздражение, рабочий вес в зале кажется неподъёмным, а мышечная боль не проходит неделями. Нервная система истощена, тело находится в фоновом стрессе, и из-за этого падает иммунитет», — сказала эксперт.

Но главный маркер кроется в отношении к спорту. Если мысль о тренировке вызывает глухое сопротивление, это не слабость характера. Это крик организма о помощи. Самое грамотное решение заключается в том, чтобы временно убрать нагрузки, отдохнуть без чувства вины и дать нервной системе время прийти в себя.