Врач предупредил о разрушительных последствиях алкоголя

Даже одна рюмка алкоголя губительно влияет на когнитивные способности, заявила психиатр-нарколог, основательница Клиники доктора Калюжной Марина Калюжная. О разрушительных для мозга последствиях употребления алкоголя она поговорила с «Лентой.ру».

«При регулярном распитии спиртных напитков мозг физически уменьшается в объеме, особенно сильно страдают кора и лобная зона органа. Это приводит к ухудшению памяти, снижению способности быстро учиться новому. У некоторых людей формируется алкогольная деменция — состояние, по симптомам похожее на старческое слабоумие, но развивающееся у людей 40-50 лет», — предупредила Калюжная.

При этом, как отметила врач, всего одна рюмка алкоголя снижает скорость реакции и качество принятия решений на несколько часов. По ее словам, даже небольшие дозы спиртного негативно влияют на зоны мозга, ответственные за самоконтроль, планирование и оценку последствий. Нарколог призвала после бокала вина, выпитого за ужином, не садиться за руль и не подписывать важные документы.

Ранее Калюжная предупредила, что некоторые алкогольные напитки могут провоцировать диарею. По ее словам, чаще всего такой эффект вызывают крепкие напитки, такие как водка или виски.