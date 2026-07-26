Трихолог объяснил, почему на коже головы появляются «прыщики»

Появление «прыщиков» на коже головы — повод обратиться к врачу, а не искать мазь в аптечке. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-дерматолог-трихолог клиники «Доктор волос» Кира Кирнас.

По её словам, чаще всего такие высыпания связаны с фолликулитом — воспалением волосяного фолликула. Однако сам по себе этот термин не является диагнозом, а лишь указывает на локализацию воспаления.

Причины фолликулита могут быть разными: бактерии (чаще всего стафилококк), грибки, вирусы и даже неинфекционные заболевания. В зависимости от возбудителя лечение будет совершенно разным.

Самый распространённый вариант — стафилококковый фолликулит. Обычно он протекает поверхностно, но в некоторых случаях может перерасти в фурункул, требующий хирургического вскрытия. Реже встречается так называемый «фолликулит джакузи», вызванный синегнойной палочкой. У людей с себорейным дерматитом возможен грибковый фолликулит — он возникает из-за усиленного размножения грибка на фоне избытка кожного сала. Значительно реже диагностируются вирусные фолликулиты (герпес, контагиозный моллюск) и неинфекционные формы, например, при иммунодефиците.

Эксперт подчёркивает, что постановка диагноза требует профессионального подхода. Врачу помогают не только осмотр и сбор анамнеза, но и дерматоскопия, соскоб и другие анализы.

Кира Кирнас предостерегает от самолечения: большинство фолликулитов имеют инфекционную природу, и без правильной терапии они могут прогрессировать, приводя к осложнениям и даже необратимой потере волос. При появлении высыпаний на коже головы первым делом стоит обратиться к дерматологу.