Врач объяснила, сколько дней в неделю можно перерабатывать

Переработки допустимы максимум один день в неделю, нужно обязательно находить время для отдыха для поддержания здоровья. Об этом 360.ru сообщила врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

"В неделю можно себе позволить переработать один день максимум. Время для отдыха обязательно нужно находить, это семь часов. Сюда же входят еще и поездки от работы до дома. Если мы это время используем для здоровья, идем полчаса от станции метро до дома, то восполняем свои психические и физические силы", - сказала она.

Эксперт отметила, что стандартный восьмичасовой рабочий день - оптимальный и абсолютно безопасный для здоровья.