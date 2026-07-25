Названы лучшие продукты для ужина

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская рассказала россиянам, что лучше есть на ужин для хорошего самочувствия. Лучшие продукты для вечернего приема пищи она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Основу рациона ужина должны составлять овощи, зелень, цельнозерновые продукты, например каши, хлеб из муки грубого помола, а также бобовые, орехи, рыба или птица, растительные масла. Рекомендуется максимально ограничить красное мясо, ультрапереработанные продукты, в том числе фастфуд, чипсы, сосиски, сахар, а также изделия из рафинированной муки», — посоветовала врач.

Доктор порекомендовала придерживаться правила гарвардской тарелки. Для этого нужно мысленно разделить тарелку на четыре части: половину должны составлять овощи, фрукты, ягоды и зелень, четверть — растительные или животные белки, например фасоль, чечевица, индейка, и четверть — сложные углеводы.

При этом врач отметила, что важно также следить за калорийностью ужина: он должен давать насыщение, но не создавать ощущение тяжести. По ее словам, вечерний прием пищи лучше делать менее объемным, чем завтрак или обед. Для большинства взрослых оптимально, если ужин будет составлять около трети суточных калорий, поскольку переедание по вечерам увеличивает риск ожирения и метаболических нарушений, пояснила доктор.

Ранее клинический нутрициолог Микаэла Спэрроу рассказала, что известная фраза, будто завтрак является главным приемом пищи, появилась как маркетинговый слоган. Специалистка заверила, что это утверждение не является медицинским фактом.