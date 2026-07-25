Какие продукты чаще всего вызывают отеки: проверьте свой рацион

Проснуться с припухшим лицом, заметить, что кольца стали теснее, а к вечеру обувь начинает давить — с такой ситуацией сталкиваются многие. Причин у отеков может быть немало, и одна из них — особенности питания.

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич отмечает, что разовые отеки после соленой пищи или обильного ужина далеко не всегда говорят о заболевании. Однако если они появляются регулярно, усиливаются или сопровождаются другими симптомами, не стоит пытаться решить проблему только изменением рациона. По словам специалиста, важно разобраться в причине, поскольку задержка жидкости может быть связана не только с питанием, но и с нарушениями в работе сердца, почек или других органов.

Чаще всего задержку жидкости связывают с избытком соли. Натрий помогает удерживать воду в организме, поэтому после большого количества соленой пищи на следующее утро нередко появляются отеки. Особенно много соли содержится в колбасах, копченостях, чипсах, консервах, соленых орехах и готовых соусах, уточняет автор канала «О здоровом образе жизни, красоте и счастье».

Влиять на водный баланс могут и продукты с большим количеством сахара. Сладости, выпечка, газированные напитки и сладкие соки способствуют колебаниям уровня инсулина, что может отражаться и на задержке жидкости.

Не лучшим образом сказывается и алкоголь. Несмотря на то что он способствует потере жидкости, организм затем стремится восполнить этот дефицит, из-за чего наутро нередко появляется ощущение одутловатости.

С осторожностью стоит относиться и к напиткам с большим количеством кофеина. Несколько чашек кофе в день обычно не вызывают проблем у большинства людей, однако чрезмерное употребление кофе, крепкого чая или энергетиков может повлиять на водный баланс организма.

Газированные напитки тоже способны усиливать неприятные ощущения. Помимо сахара, они содержат углекислый газ, который у некоторых людей вызывает вздутие, из-за чего возникает ощущение отечности.

У части людей подобную реакцию могут вызывать и молочные продукты. Особенно это касается случаев, когда есть непереносимость лактозы или чувствительность к отдельным компонентам молока. В таком случае стоит обратить внимание, не ухудшается ли самочувствие после употребления сыра, творога или йогурта.

Отдельно стоит сказать о фастфуде и сильно переработанных продуктах. Бургеры, картофель фри, пицца, снеки и магазинные соусы нередко содержат сразу много соли, сахара и жиров. Такое сочетание может способствовать задержке жидкости и усиливать склонность к отекам.

При этом важно помнить, что отеки не всегда связаны только с питанием. Они могут возникать из-за жары, длительного сидения, недостатка движения, приема некоторых лекарств, а также при заболеваниях сердца, почек, печени или эндокринной системы.

Если отеки появляются регулярно, становятся сильнее, сопровождаются болью, одышкой или другими необычными симптомами, стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить их причину. В этом случае важно не маскировать проблему мочегонными средствами или жесткими ограничениями в еде, а пройти обследование и получить рекомендации специалиста.

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