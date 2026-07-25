Диетолог предупредила о скрытых угрозах регулярных шашлыков для сосудов

Если есть шашлыки каждую неделю, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, предупредила диетолог-гастроэнтеролог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. О скрытых угрозах жаренного на огне мяса она рассказала «Ленте.ру».

«В массовом сознании мясо на углях воспринимается как здоровая альтернатива фастфуду. Но свинина (особенно шея), баранина и мраморная говядина — чемпионы по содержанию насыщенных жирных кислот. При регулярном употреблении, например, каждые выходные, эти жиры разрушают здоровье», — предостерегла Дианова.

Она объяснила, что избыток красного мяса в меню делает стенки сосудов менее эластичными и провоцирует их хроническое воспаление, что ведет к скачкам артериального давления. Также насыщенные жиры стимулируют печень вырабатывать больше «плохого» холестерина. Есть есть шашлыки каждую неделю, его уровень просто не успевает вернуться к исходной норме. В результате, по словам врача, холестерин начинает оседать на стенках сосудов, формируя атеросклеротические бляшки.

Как отметила Дианова, постоянный приток животных жиров перегружает поджелудочную железу и желчный пузырь. Это может провоцировать ожирение печени, панкреатит и желчнокаменную болезнь. Кроме того, избыток жиров в рационе снижает чувствительность клеток к инсулину, увеличивая риск сахарного диабета второго типа даже у людей без лишнего веса, добавила диетолог.

Ранее Дианова перечислила лучшие варианты завтрака. Для первого приема пищи она посоветовала выбирать продукты из цельного зерна.