Когда летние отеки требуют обращения к врачу

Летние отёки — не просто косметический дефект, а повод обратить внимание на здоровье. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала директор филиалов сети лабораторий KDL Медскан в Красноярске Анастасия Григорьева.

По её словам, в жаркую погоду организм активирует механизмы терморегуляции: сосуды расширяются, их стенки становятся более проницаемыми, и жидкость выходит в межклеточное пространство. Усиленное потоотделение также вносит свой вклад — организм пытается удержать влагу в тканях.

Чаще всего отёки затрагивают нижние конечности, особенно если человек мало двигается, долго сидит или стоит, находится в неудобной позе или имеет лишний вес. Однако не все случаи безобидны.

Врач перечислила «красные флаги», при которых стоит немедленно обратиться к терапевту: отёчность, сопровождающаяся болью, покраснением, жжением или повышением температуры. Эти симптомы могут указывать на патологию, требующую диагностики и лечения.