В какое время суток нужно проветривать квартиру, если вы аллергик

Для предупреждения аллергии при установленном диагнозе следует по возможности избегать контакта с аллергеном. Например, для этого можно проветривать квартиру в ночное время или в дождливую погоду, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры госпитальной терапии Пироговского Университета Ангелина Сулейманова.

Сезонная аллергия (поллиноз, сенная лихорадка) провоцируется попаданием в организм пыльцы деревьев, сорных трав в период их активного цветения (весна-лето). Как правило, проявляется слезотечением и зудом в глазах, насморком, чиханием, зудом кожи и кожными высыпаниями, может сопровождаться приступами удушья, кашлем, особенно при наличии бронхиальной астмы.

«Сезон цветения в РФ обычно начинается с конца марта и заканчивается в октябре, но может отличаться в зависимости от региона проживания. Если речь идет о сезонной аллергии, то обычно рекомендуют промывать нос и полоскать горло, принимать душ и сменить одежду после пребывания на улице, использовать в помещении очистители воздуха, проветривать только в ночное время или дождливую погоду, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальная; на улице использовать респираторы или хотя бы маски», — объяснила врач.

Некоторые вещества могут вызвать аллергическую реакцию при попадании на кожу, в глаза или дыхательные пути, в организм с пищей. Для облегчения симптомов нетяжелой аллергии можно использовать антигистаминные препараты 2 и 3 поколения, которые не вызывают сонливости.