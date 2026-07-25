Врач объяснил, помогают ли маленькие тарелки бороться с перееданием

Маленькие тарелки помогают контролировать количество съеденной пищи, что может помочь в борьбе с перееданием, рассказала «Газете.Ru» заведующий патопсихологической лабораторией Центра расстройств пищевого поведения, медицинский психолог Елена Рощина.

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«Работают две основные механики. Иллюзия наполненности: полностью заполненная маленькая тарелка воспринимается мозгом как полноценная порция и создает ощущение, что еды достаточно. В то же время небольшое количество пищи на большой тарелке может вызывать ощущение нехватки и желание положить добавку. Замедление темпа приема пищи: маленькие тарелки и приборы обычно заставляют брать меньше еды за один раз. Это помогает есть медленнее, а чувство насыщения, которое формируется примерно через 20 минут после начала приема пищи, успевает наступить раньше», — объяснила Рощина.

Поэтому многие диетологи действительно рекомендуют этот прием людям без расстройств пищевого поведения, которые склонны к эпизодическому перееданию.

«Однако при клинических расстройствах пищевого поведения ситуация совершенно иная. Пациентам с расстройствами пищевого поведения использовать маленькую посуду как способ борьбы с перееданием не рекомендуется. Для человека с РПП любые искусственные ограничения могут восприниматься как сигнал дефицита. Вместо чувства насыщения возникает тревога, а затем — риск очередного эпизода переедания. Кроме того, при РПП важно заново учиться распознавать собственные ощущения голода и насыщения. Маленькая тарелка помогает ориентироваться на зрительное восприятие порции, а не на реальные потребности организма, поэтому не решает проблему», — заметила психолог.

Использование маленьких тарелок может стать полезным инструментом для здорового человека, который хочет немного сократить размер порций и есть более осознанно. Однако при клинических расстройствах пищевого поведения этот прием нередко становится частью болезненного контроля над едой, усиливает тревогу и может привести к очередному срыву.