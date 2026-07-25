В каком случае кофе может повышать риск рака

Пережаренный кофе может способствовать развитию онкологических заболеваний: при избыточной термической обработке в продукте образуются канцерогены. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина, сообщает «Абзац медиа.

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По ее словам, сильная обжарка зерен нередко используется производителями как способ маскировки дефектов сырья. Однако подобный прием превращает напиток из безобидного в потенциально опасный для здоровья.

«Наибольшую опасность представляет именно пережаривание кофе. Часто производители используют этот прием, чтобы убрать посторонние запахи или скрыть низкое качество исходного зерна. Но именно пережаривание несет риск канцерогенеза. Онкология это когда клетка начинает бесконтрольно делиться, а программа ее естественной гибели ломается. Любое повреждение клетки, будь то воспаление, отравление или воздействие канцерогенов из некачественной еды, может запустить этот разрушительный механизм», – пояснила Соломатина.

Кроме того, специалист отметила, что некачественный кофе может содержать опасные примеси тяжелых металлов и вызывать непредсказуемые реакции у людей с повышенной возбудимостью нервной системы.

Ранее врач рассказал, что свести к минимуму риск развития онкологических заболеваний помогают базовые меры профилактики: соблюдение принципов здорового образа жизни, отказ от пагубных привычек, систематические физические нагрузки, а также прохождение плановых медицинских обследований.