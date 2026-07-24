Кардиолог раскрыла простой вечерний ритуал для здоровья сердца

Сердце работает без выходных, но вечером ему особенно нужен отдых. Именно в это время организм переключается на восстановление, поэтому привычка немного замедляться перед сном может оказаться полезнее, чем кажется, уверяет автор канала «О здоровом образе жизни, красоте и счастье».

Кардиолог с почти 30-летним стажем рассказала, что каждый вечер уделяет себе всего несколько минут. Без сложных техник и лекарств — только простые действия, которые помогают снять напряжение после дня.

Первый шаг — переодеться в удобную домашнюю одежду. Такой небольшой ритуал помогает мысленно оставить рабочие заботы позади.

Затем — чашка теплой воды с лимоном или ромашкой. Не ради «детокса», а как спокойный сигнал организму, что день подходит к концу.

После этого врач уделяет около пяти минут дыханию: вдох на четыре счета, короткая пауза и медленный выдох на шесть. По ее словам, это помогает расслабиться и замедлить пульс.

Еще одна привычка — немного пройтись по дому или выйти на балкон. Без телефона и других отвлекающих дел, просто чтобы переключить внимание на собственные ощущения.

Если перед сном обычно приходится листать телефон, доделывать работу или поздно ужинать, стоит попробовать хотя бы один спокойный вечерний ритуал. Иногда нескольких минут тишины достаточно, чтобы организм легче настроился на отдых.

Мнения пользователей соцсетей:

Татьяна Д.: «И почему кардиологи до 100 лет не живут?? А ведь все знают!».

Елена:«Заметила, что если вечером не торопиться и хотя бы на 10-15 минут отвлечься от телефона, засыпаю намного легче. Иногда самые простые привычки работают лучше любых советов».

Марина: «Мне очень помогает вечерняя прогулка. Даже если просто выйти во двор на несколько минут, голова становится гораздо спокойнее, а сон потом крепче».

Сердечно-сосудистые заболевания уже много лет остаются главной причиной смертности во всем мире, однако специалисты уверены: большинство таких случаев можно предотвратить с помощью простых изменений образа жизни. Одни продукты помогают поддерживать здоровье сердца, другие, наоборот, постепенно разрушают сосуды, рассказывал «ГлагоL».