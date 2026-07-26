Какой бывает магний и может ли случиться передозировка

Магний известен как макроэлемент, полезный для укрепления нервной системы, поддержки сердца и расслабления мышц. О его благотворном влиянии наслышаны многие, в том числе и благодаря мемам — если в видео в соцсетях происходит стрессовая ситуация, а человек сохраняет спокойствие, в комментариях у него могут поинтересоваться: «Какой магний вы пьете?». Получить магний можно не только из пищи, но и из биодобавок. Какими бывают препараты магния и что будет, если превысить их дозировку, разбиралась «Вечерняя Москва».

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Каким бывает магний

Препараты магния содержат макроэлемент, связанный с другим химическим веществом. Выбор формы добавки зависит от того, каких именно целей хочет достичь человек. Существуют хелатные формы магния (соединения макроэлемента с аминокислотами):

глицинат магния (магний и глицин) — для быстрого восстановления уровня магния в организме и хорошей работы нервной системы;

таурат магния (магний и таурин) — для воздействия на артериальное давление;

треонат магния (магниевая соль L-треониновой кислоты) — для повышения уровня магния в мозге, улучшения когнитивных функций, настроения и сна;

магний малат (магний и яблочная кислота) — для повышения уровня магния в организме и снижения мышечной боли.

Кроме того, существуют и другие препараты с магнием:

цитрат магния (магний и лимонная кислота) — для стабилизации артериального давления, имеет мягкий слабительный эффект и противосудорожное действие;

оротат магния (магний и оротовая кислота) — для благотворного влияния на сердечную мышцу, может быть полезен при сердечной недостаточности;

магния карбонат — для людей с расстройством ЖКТ и нарушениями кислотного рефлюкса. Используется при повышенной кислотности желудка.

оксид магния — слабительное действие, магний в препарате практически не усваивается;

сульфат магния — используется как слабительное или инъекционно в медицине.

Все препараты магния по-разному усваиваются организмом. Выбирая определенную форму, необходимо ориентироваться на состояние здоровья человека и его потребности.

Для чего нужен магний и можно ли превышать рекомендованную дозу

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в организме человека всегда не хватает магния. Без этого макроэлемента организм не мог бы справляться с нагрузками.

— При любом стрессе происходит спазм сосудов, в результате которого поднимается артериальное давление. Магний участвует в процессе «расправления» сосудов после спазма. Кроме того, он необходим для баланса кальция в организме: без этого макроэлемента он начинает накапливаться в органах и выпадать в осадок. Магний также используется до сих пор как магнезия (сульфат магния) — его применяют при высоком давлении, в том числе во время беременности, когда женщине нельзя применять много препаратов, но магнезия для нее безопасна, — объяснил эксперт.

Разновидности препаратов магния выпускаются в форме лекарств и биологически активных добавок. Разница заключается в том, что в лекарствах магний содержится как лекарственное вещество в рекомендованных терапевтических дозах, а в БАДах его присутствие может быть ниже и совмещено с другими компонентами.

— Магний необходим человеку постоянно. Если диагностирована нехватка этого макроэлемента, то ему назначают лекарства с магнием и витамином B6. Витамин нужен для того, чтобы макроэлемент усвоился, — указал врач.

По его словам, хелатные формы магния и цитрат магния наиболее эквивалентны и биологически активны для организма человека.

— Увеличивать рекомендованную суточную дозировку магния можно, поскольку отравиться им невозможно. Но нужно учитывать, что на выделительную систему человека вырастет нагрузка. Этот макроэлемент сильно расслабляет мышцы, в том числе кишечника, поэтому побочным эффектом чрезмерного потребления магния может стать диарея, — предупредил собеседник «ВМ».

Еще один возможный симптом передозировки магнием — снижение артериального давления. Магний используется для лечения гипертонической болезни, поэтому может обладать таким побочным эффектом.

— Поэтому при передозировке магния у человека могут наблюдаться снижение давления, слабость и сонливость. Но для того чтобы такое случилось, норму нужно превысить чрезмерно сильно — делать этого, конечно же, не стоит, — заключил Кондрахин.

Магний — это не просто добавка «на всякий случай», а ключевой элемент, от баланса которого зависит работа сразу нескольких систем организма. Как понять, что магния действительно не хватает, в каких продуктах он содержится и чем опасен его переизбыток, «Вечерняя Москва» узнала у невролога Елены Мирошник.