Невролог назвала ключевые показатели профилактики инсульта

Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала, какие ключевые показатели нужно контролировать для профилактики инсульта. Их врач назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего, чтобы снизить риск инсульта, Чудинская посоветовала держать под контролем артериальное давление и частоту пульса. Проверять эти показатели необходимо регулярно. Не менее важно, по словам врача, следить за уровнями сахара и «плохого» холестерина в крови.

«Если у человека в анамнезе есть мерцательная аритмия, диабет, гипертония или уже был инсульт, наблюдение за этими показателями должно быть особенно тщательным», — подчеркнула невролог.

Чудинская добавила, что для профилактики инсульта важно контролировать массу тела. Чтобы избегать лишнего веса, важно сбалансированно питаться, ограничивать количество алкоголя, достаточно спать, а также регулярно заниматься физической активностью и стараться меньше сидеть.

«Движение улучшает состояние сосудов, помогает поддерживать нормальный вес, давление и уровень сахара в крови. Это напрямую снижает риск инсульта. Даже простая ежедневная ходьба уже полезна, но лучше сочетать ее с умеренными аэробными нагрузками и силовыми упражнениями», — отметила доктор.

Ранее кардиолог Анастасия Поскакалова рассказала, как снизить риск инсульта. По ее словам, в первую очередь нужно уменьшить потребление соли и продуктов, насыщенных трансжирами.