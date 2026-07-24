Мгновенный и накопительный эффект: чем полезным можно заменить энергетики

Энергетические напитки предназначены для того, чтобы взбодрить человека, повысить его физическую или умственную работоспособность. Однако злоупотребление ими может навредить здоровью из-за ударных доз кофеина, углекислого газа и сахара. Возможно ли найти энергетикам менее опасную альтернативу, разбиралась «Вечерняя Москва».

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Как действуют энергетики

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина объяснила, что в энергетиках могут быть компоненты, которые содержат в себе в разы больше кофеина, чем в чашечке кофе (например гуарана). К тому же его концентрация увеличивается из-за газации и сахара. Все это раздражает стенки сосудов, что приводит к более быстрому попаданию кофеина в кровь.

— Кофеин «садится» на те же рецепторы, что и аденозин — наше успокаивающее вещество, которое включает парасимпатическую нервную систему. Соответственно, когда кофеин занимает эти рецепторы, аденозин уже не может занять это место, и организм не успокаивается. Какое-то время после приема кофеина мы еще остаемся бодрыми, но это можно назвать энергией взаймы — она запасена в организме на случай форс-мажора. Исчерпывая этот запас, потом мы должны обязательно отдохнуть, — предупредила диетолог.

Диетолог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал, что действие энергетика заключается не только в кофеине, но и еще в нескольких составляющих: сахаре, таурине и витаминах группы B. Помимо этого, бодрость дарит и сам «ритуал» употребления холодного газированного напитка: привычка может существенно влиять на самочувствие человека.

— Важно понять причину, по которой человек захотел выпить энергетик. Помимо очевидной усталости, это могут быть хронический недосып, колебания сахара в крови (если человек вовремя не поел) и обезвоживание в жару. В последнем случае организм теряет воду, и тяга к подобным напиткам, любой воде и газировке увеличивается, — указал эксперт.

Решение в моменте

Если необходимо срочно вернуть себе работоспособность, но при этом заменить энергетик на что-то другое, решением может быть любой сладкий напиток. Он может дать кратковременный прилив энергии.

— Например, сладкий чай с лимоном. Цитрус окажет тонизирующее действие, а глюкоза поступит в клетки и даст быструю энергию (если нет инсулинорезистентности), — отметила Соломатина.

Бобровский предложил альтернативы энергетикам, если человеку нужен эффект от кофеина: зеленый чай, матча, холодный кофе. Если нужна газировка с пузырьками, то можно выпить тоник, минералку со льдом и лимоном или комбучу.

— Подъем сахара можно получить с горстью орехов, бананом, йогуртом и даже бутербродом. Таурин вырабатывается организмом самостоятельно, а кроме того, он есть в мясе, яйцах, рыбе, морепродуктах. А витамины группы B можно получить из орехов и молочной продукции. Самая близкая по ощущениям замена энергетика — холодный чай или кофе со льдом или же тоник, — посоветовал диетолог.

Долгосрочное решение с накопительным эффектом

Микро- и макроэлементы, которые человек может получить из пищи и которые способны дать некую бодрость, действуют совершенно иначе. Например, человек может чувствовать слабость и усталость, когда в его организме недостаток гемоглобина. Это приводит к гипоксии тканей, нарушению процессов метаболизма и выработке энергии. Недостаток гемоглобина может восполнить железо, которое есть в мясе, морепродуктах, чечевице и других продуктах, указала Соломатина.

— Недостаток йода и селена, работы щитовидной железы может приводить к состоянию усталости. Магний отвечает не только за расслабление, но и выработку энергии — при его низком уровне так же будет одолевать слабость. А недостаток хрома приведет к тому, что глюкоза будет хуже проникать в клетки — из-за этого человеку будет хотеться сладкого, а энергии будет не хватать, — добавила эксперт.

К состоянию усталости и недостатка энергии, которое так и хочется «исправить» энергетиком или кофе, могут также приводить:

нарушения микробиома;

нарушения работы надпочечников;

нарушения метаболических процессов;

недостаток витаминов группы B, витамина D, альфа-липоевой и янтарной кислот;

воспалительные процессы.

— Поэтому, включая определенные продукты в рацион и покрывая их дефицит, человек добивается увеличения выработки энергии, и энергетик для повышения работоспособности становится уже не нужен. Но нужно понимать, что в ряде случаев у человека могут быть индивидуальные непереносимости тех или иных ингредиентов, аллергия или дискомфорт. Кому-то продукты помогут улучшить состояние, а для кого-то самая полезная еда не окажет никакого эффекта или даже ухудшит самочувствие, — отметила собеседница «ВМ».

Восполнить различные дефициты помогут:

витамин C — квашеная капуста, болгарский перец, черная смородина, шиповник;

йод — морские водоросли, морская рыба, бразильские орехи;

магний — зеленые овощи, орехи, семечки;янтарная кислота — кисломолочные продукты, крыжовник;

витамин D — печень трески, жирная рыба;

хром — морепродукты, грибы.

— Для снижения уровня воспаления и улучшения общего самочувствия можно посоветовать ягоды: чернику, голубику, ежевику. А для лучшего сна, чтобы человек качественнее отдыхал и реже испытывал усталость — киви, индейку, бурый рис, томаты и нежирный сыр, которые позволят восполнить уровень триптофана и серотонина. Важно и сочетание компонентов в рационе: например для усвоения железа нужен витамин C. Изменения в питании имеют накопительный эффект, поэтому нужно наблюдать — изменится состояние или нет. Это не энергетик, который выпил — и сразу взбодрился, — обратила внимание Соломатина.

Ученые предложили заменить утренний кофе на чай матча, чтобы снизить стресс и тревожность. Этот напиток обладает успокаивающими свойствами и содержит меньше кофеина. Действительно ли матча так полезен и можно ли заменить им кофе, разбиралась «ВМ».