Дачников призвали работать на участке в защитных очках

В дачный сезон офтальмологи отмечают рост количества обращений пациентов с микротравмами глаз. Причиной часто становятся брызги удобрений, опилки, ветки, земля и долгая работа в положении наклона. Врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение» Виктория Грачева в интервью RT посоветовала носить защитные очки и разгибаться каждые 30-40 минут, чтобы глаза могли отдохнуть. Во время перерыва желательно смотреть вдаль.

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Если попала соринка, эксперт советует промыть глаз чистой водой или увлажняющими каплями. Также можно поморгать, чтобы слеза вымыла инородный предмет.

«Если ощущение инородного тела, боль и краснота держатся дольше нескольких часов, значит, слизистая повреждена и нужен осмотр. На приемах мы каждое лето видим дачников с эрозиями роговицы, которые начались с одной невинной соринки», — сказала Грачева.

Если же в глаз попала частица химического удобрения, его нужно сразу же обильно промыть водой и срочно обратиться к врачу, предупредила врач.

Врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение» Карина Козина до этого говорила, что если в глаз попала соринка, ни в коем случае нельзя прибегать к народным методам: закапывать молоко или промывать слюной, чаем. Молоко, по ее словам, — питательная среда для микробов. Чай сушит поверхность. Слюна заносит ротовую микрофлору. Подходящие средства — только стерильные: бутилированная вода, физраствор, «искусственная слеза».

Ранее врач назвала продукты, которые реально защищают зрение.