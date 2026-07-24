Врач призвала соблюдать меры предосторожности при употреблении меда

При употреблении меда необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, заявила диетолог Маривоне Роза. Ее слова приводит издание Terra.

Во-первых, по словам Розы, мед, несмотря на его пользу, необходимо употреблять в умеренных количествах. В противном случае любители продукта могут столкнуться с лишним весом, поскольку в нем содержится много сахара, предупредила она.

Во-вторых, специалистка призвала не давать мед детям до одного года, так как у них он может вызвать ботулизм. При этом у взрослых людей мед таких проблем не вызывает, уточнила диетолог. Противопоказаниями к употреблению она также назвала аллергию на пыльцу, пчел и продукты пчеловодства.

Роза добавила, что важно выбирать надежного производителя.

«Натуральный мед, если он получен от проверенных производителей и соответствует стандартам безопасности, лучше сохраняет ферменты и биологически активные соединения, естественным образом присутствующие в продуктах питания. Также важно проверять сертификацию и качество продукта, чтобы снизить риск фальсификации добавлением сиропов или сахара», — подчеркнула она.

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