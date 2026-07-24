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Врач призвала соблюдать меры предосторожности при употреблении меда

Lenta.ru

При употреблении меда необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, заявила диетолог Маривоне Роза. Ее слова приводит издание Terra.

Врач призвала соблюдать меры предосторожности при употреблении меда
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Во-первых, по словам Розы, мед, несмотря на его пользу, необходимо употреблять в умеренных количествах. В противном случае любители продукта могут столкнуться с лишним весом, поскольку в нем содержится много сахара, предупредила она.

Во-вторых, специалистка призвала не давать мед детям до одного года, так как у них он может вызвать ботулизм. При этом у взрослых людей мед таких проблем не вызывает, уточнила диетолог. Противопоказаниями к употреблению она также назвала аллергию на пыльцу, пчел и продукты пчеловодства.

Роза добавила, что важно выбирать надежного производителя.

«Натуральный мед, если он получен от проверенных производителей и соответствует стандартам безопасности, лучше сохраняет ферменты и биологически активные соединения, естественным образом присутствующие в продуктах питания. Также важно проверять сертификацию и качество продукта, чтобы снизить риск фальсификации добавлением сиропов или сахара», — подчеркнула она.

Ранее диетолог Людмила Денисенко рассказала, как справиться с перееданием. Для этого она посоветовала медленно пережевывать пищу.