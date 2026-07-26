Врач рассказал, какие продукты повышают риск развития рака

Сосиски, бекон и колбасы и некоторые полуфабрикаты из мяса могут вызывать колоректальный рак, рассказала ТАСС эндокринолог Института клинической эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова" Минздрава России Екатерина Ершова.

"Одна порция фастфуда рак не вызывает. Риск может повышаться при регулярном употреблении отдельных компонентов такой еды. Наиболее убедительные данные получены в отношении переработанного мяса - сосисок, бекона, колбас и некоторых мясных полуфабрикатов", - сказала она.

Ершова пояснила, что в 2015 году международная группа экспертов Международного агентства по изучению рака пришла к выводу, что переработанное мясо повышает риск развития колоректального рака. Согласно представленным данным, ежедневное употребление 50 г переработанного мяса связано примерно с 18-процентным повышением относительного риска.

Помимо этого, систематический обзор и метаанализ 2024 года также выявил связь между высоким потреблением ультрапереработанных продуктов и небольшим повышением риска рака толстой кишки. Однако, отметила эндокринолог, такие наблюдательные данные не позволяют утверждать, что причиной заболевания является исключительно степень переработки пищи.