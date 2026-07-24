В чем опасность приема БАДов для потенции

БАДы для потенции, особенно от неизвестных производителей, могут содержать скрытые лекарственные вещества, которые представляют опасность для здоровья мужчин. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредил врач-терапевт, эксперт Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Селиванов.

Он объяснил, как определить поддельные добавки: быстрый эффект после приема, головокружение или длительная эрекция.

«Доверяйте компаниям с именем, покупайте в аптеках, читайте полный состав. Если сомневаетесь — лучше спросите у терапевта или уролога, это займет десять минут, а сохранит гораздо больше», — подчеркнул Селиванов.

Недавно иранские исследователи пришли к выводу, что прием капсул с шафраном дважды в день на протяжении четырех недель может улучшать эректильную функцию у мужчин. Эксперимент показал, что на фоне приема добавки улучшились не только показатели эрекции, но и большинство других параметров сексуальной функции — за исключением оргазма.

Ранее врач назвал причины проблем с потенцией у молодых.