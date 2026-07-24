Названы продукты, которые вызывают бессонницу

Употребление некоторых продуктов может привести к тому, что человеку станет значительно сложнее заснуть. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

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По её словам, перед сном следует отказаться от продуктов, которые содержат кофеин. Это не только кофе, но также крепкий чай и шоколад.

Также к проблемам со сном может привести употребление вечером тяжёлой жирной пищи. В этот список входят фастфуд, жареные блюда, жирные сорта мяса и различные соусы - они перевариваются значительно дольше, а также могут стать причиной тяжести в желудке, дискомфорту или изжоге.

«Избыточное содержание белка в вечернем приёме пищи тоже увеличивает нагрузку на пищеварительную систему. Это может сопровождаться ощущением тяжести и препятствовать быстрому засыпанию», — заключила Михалева.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что привычка принимать пищу менее чем за три часа до сна может привести даже к раку желудка.