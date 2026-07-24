Назван лучший продукт для профилактики сердечного приступа

Оливковое масло первого холодного отжима помогает снизить риск инфаркта, заявил кардиолог Аурелио Рохас. По его словам, этот продукт уменьшает воспаление и окислительный стресс, а также улучшает работу сосудов, затрудняя образование холестериновых бляшек.

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Кроме того, масло снижает вероятность нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. При этом норма, по словам врача, совсем небольшая — достаточно около половины столовой ложки в день.

Рохас рекомендует употреблять масло без нагрева, например, в качестве заправки для салатов. Именно в таком виде оно сохраняет все полезные свойства, сообщает издание Deia.

Ранее ученые Сеченовского университета совершили значимый прорыв в кардиологии: они идентифицировали четыре ключевых маркера возрастных изменений сердечной мышцы. Одним из индикаторов является внутриклеточный «мусор. Речь идет о накоплении липофусцина — так называемого «пигмента старения — в кардиомиоцитах, то есть клетках, формирующих мышечную ткань сердца и обеспечивающих перекачивание крови.