Врач рассказал, как селедка помогает бороться с ротавирусом

Употребление селёдки позволяет организму быть готовым к атакам ротавируса. Рыба содержит витамин D, который запускает выработку природных антибиотиков, разрушающих вирус, и цинк, который убирает симптомы. Об этом РИА Новости рассказала врач-терапевт Анна Цуканова.

«Нутриент в случае ротавируса работает не просто как витамин. Он заставляет клетки кишечника вырабатывать антибиотики широкого спектра действия, которые буквально «вскрывают» оболочку ротавируса, а также регулирует иммунный ответ организма», — пояснила механизм действия Цуканова.

По словам врача, накопительный эффект витамина D позволяет организму в случае попадания вируса, купировать его действие. Кроме того, 200 граммов сельди закрывают на четверть суточную норму цинка, который отвечает за восстановление повреждённых участков кишечника при ротавирусе, препятствует прогрессу болезни, а также напрямую сокращает интенсивность симптомов.

Специалист считает, что определённый набор продуктов, может подготовить организм к отражению потенциальной атаки ротавируса. Например, яблоки и бананы помогают размножаться полезным бактериям размножаться, которые, в свою очередь, не дают патогенной флоре закрепиться на стенках кишечника. Морковь и тыква укрепляют слизистую оболочку и делают её более устойчивой к повреждениям, а цитрусовые и киви «гасят» потенциальное воспаление и готовят клетки к быстрому восстановлению.