Врач рассказала о рисках «дачной» диеты летом

Овощи и фрукты с собственного огорода могут быть опасны, если грядки находятся рядом с дорогой, гаражами, старыми постройками, т. к. в почве могут накапливаться тяжёлые металлы и остатки топлива. Они переходят в растения, особенно в корнеплоды и зелень, и при длительном употреблении такие продукты повышают риск развития хронических и даже онкологических заболеваний. При частом использовании азотных удобрений овощи накапливают нитраты. Особенно уязвимы перед ними маленькие дети — высокие разовые дозы нитратов (например, из шпината или другой зелени) связаны с развитием метгемоглобинемии ("синдром синего ребёнка").

Опасность представляют и микробы — полив грядок водой из открытых водоёмов, удобрение свежим навозом повышают вероятность кишечных инфекций. Свежие фрукты и овощи часто становятся причиной пищевых отравлений при нарушении гигиены на этапе выращивания или сбора урожая.

Самыми опасными продуктами с дачных грядок являются:

листовые овощи и зелень (салат, шпинат, укроп, петрушка) — они становятся одновременно источником нитратов и микробного загрязнения;

корнеплоды (морковь, свёкла, редис), выращенные у дорог и промзон — они аккумулируют в составе тяжёлые металлы;

картофель с позеленевшей кожурой или длинными ростками — содержит повышенный уровень опасного природного токсина соланина;

домашние овощные консервы из низкокислотных продуктов (фасоль, кабачки, грибы, свёкла, баклажаны) — по данным ВОЗ, такие заготовки чаще всего связаны со вспышками пищевого ботулизма.

Пищевое отравление обычно развивается в течение 30 минут — 24 часов после потребления некачественного продукта и проявляется стандартными признаками — тошнотой, повторяющейся рвотой, схваткообразной болью в животе, жидким стулом, иногда температурой и слабостью.

Стоит насторожиться, если заболели сразу несколько человек, а к симптомам прибавилась выраженная слабость, "туман" или двоение в глазах, опущение век, затруднение речи и глотания, ощущение "комка" в горле, нарастающая одышка. Это может быть ранним проявлением ботулизма, при котором требуется немедленная госпитализации.