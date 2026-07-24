Названы анализы для выявления висцерального ожирения

Абдоминальное ожирение — состояние, при котором жировая ткань накапливается преимущественно в области живота и вокруг внутренних органов. Такой жир обычно называют висцеральным, и он опасен тем, что напрямую повышает риск инсулинорезистентности, диабета 2-го типа и метаболического синдрома. При абдоминальном ожирении врач обычно рекомендует сдать такие анализы, как глюкозу крови и гликированный гемоглобин, липидный профиль (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды), печеночные показатели (АЛТ, АСТ), креатинин, а также измерить ИМТ и окружности талии. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Подкожный жир откладывается под кожей, а висцеральный — вокруг внутренних органов в брюшной полости. Именно абдоминальное ожирение (избыток жира в области живота и вокруг органов) считается особенно опасным: такая жировая ткань активнее включена в обмен, выделяет больше свободных жирных кислот и воспалительных молекул. Это нарушает нормальную работу инсулина, повышает давление, ухудшает липидный профиль и усиливает общий воспалительный фон», — сообщила врач.

При абдоминальном ожирении постепенно формируется метаболический синдром с гипергликемией, гиперлипидемией, артериальной гипертензией и дальнейшим ростом сердечно-сосудистых рисков.

«Избыточный жир в области живота поставляет в кровь избыток свободных жирных кислот, которые ухудшают работу инсулина в мышцах, печени и самой жировой ткани. Клетки начинают хуже усваивать глюкозу, поджелудочная железа вынуждена выделять все больше инсулина, и постепенно формируется инсулинорезистентность. Это ключевое звено на пути к диабету 2-го типа: длительная «перегрузка» инсулином истощает β-клетки, и уровень сахара в крови начинает расти. Хорошая новость в том, что снижение веса, особенно за счет уменьшения висцерального жира, улучшает чувствительность к инсулину и снижает риск осложнений. Даже потеря 3–5% массы тела уже положительно влияет на факторы риска, а снижение на 5–10% может нормализовать давление и значительно улучшить углеводный обмен», — заметила доктор.

Полностью «обнулить» все последствия длительного ожирения удается не всегда, но значительная часть гормональных и метаболических нарушений частично обратима при устойчивом снижении веса и изменении образа жизни.