Названа самая вредная для сосудов категория блюд

Диета — важный фактор для поддержания здоровья сосудов и артерий, заявила кардиолог Сириша Вадали. Самую вредную для сердечно-сосудистой системы категорию блюд она назвала в разговоре с изданием Parade.

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По словам Вадали, сильнее всего здоровью сердца и сосудов вредит регулярное употребление продуктов и блюд из переработанного мяса. Врач призвала не есть часто такие блюда, как пицца с пепперони, паста с колбасками и сэндвичи с мясными деликатесами.

«Эти продукты, как правило, содержат много насыщенных жиров, натрия и консервантов. При регулярном употреблении они могут повышать уровень "плохого" холестерина в крови, артериальное давление и провоцировать воспалительные процессы. Из-за этого со временем увеличивается вероятность сердечного приступа», — предупредила кардиолог.

Врач добавила, что заболевания сердца и сосудов редко возникают из-за употребления какого-то одного продукта или одного нездорового ужина. Однако систематическое злоупотребление вредной пищей повышает риск их развития, подчеркнула она.

Ранее кардиолог Сергей Вечтомов раскрыл важный сигнал проблем со здоровьем. Им доктор назвал учащенное сердцебиение в покое, когда пульс повышается без физической нагрузки.