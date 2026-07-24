Психолог назвал время суток, когда мозг работает лучше

Феномен «золотых часов» июля имеет под собой не только биологические, но и глубокие поведенческие основания. Длинный световой день действительно меняет наше восприятие времени и энергии, поэтому большинство людей в июле ощущают утренний прилив бодрости гораздо отчетливее, рассказала «Газете.Ru» Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.

«Солнечный свет — самый мощный естественный синхронизатор циркадных ритмов: он подавляет выработку мелатонина и стимулирует кортизол, причем летом этот подъем происходит раньше и интенсивнее. Именно поэтому большинство людей в июле ощущают утренний прилив бодрости гораздо отчетливее, чем в темные зимние месяцы. Но дело не только в физиологии — психологически световой день воспринимается как ресурс, как «удлиненный жизненный горизонт», что снижает ощущение спешки и создает иллюзию большего контроля над временем, а это, в свою очередь, снижает тревожность и улучшает когнитивную гибкость», — объяснила психолог.

По словам Шпагиной, в июле утро — идеальное окно для сложных задач. Это связано с постепенным повышением температуры тела и уровня дофамина, которые к середине утра создают оптимальный баланс возбуждения и собранности.

«Наш исполнительный контроль, ответственный за анализ, планирование и решение нестандартных проблем, достигает пика примерно через 2–4 часа после пробуждения. Этот эффект усиливается именно летом, потому что яркий свет с утра дополнительно стимулирует ретикулярную формацию — отдел мозга, отвечающий за бодрствование. Второй пик, о котором говорят хронобиологи, приходится на ранний вечер (около 16–18 часов), когда спадает послеобеденная сонливость и включается так называемая «вторая волна» активности», — рассказала психолог.

Шпагина также советует пересмотреть отношение к вечеру: поскольку летом темнеет поздно, искусственно не продлевайте рабочие часы за счет яркого искусственного света. Напротив, используйте закатное время для физической активности или прогулок — это помогает переключить нервную систему и подготовить мозг ко сну.