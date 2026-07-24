Доктор назвал привычки, снижающие женскую фертильность

Врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Мария Ускова рассказала о повседневных привычках, которые постепенно снижают женскую фертильность. По словам специалиста, некоторые распространённые образцы поведения способны негативно влиять на качество яйцеклеток, процесс овуляции и вероятность наступления беременности. Информация была опубликована в материале «Известий» 24 июля.

Репродуктивное здоровье женщины зависит от множества факторов, выходящих далеко за рамки возраста и генетической предрасположенности. Согласно мнению врача, на способность к зачатию существенное влияние оказывают режим сна, уровень стресса, качество питания, физическая активность и общий образ жизни. Все эти компоненты работают в комплексе, формируя условия для нормального функционирования репродуктивной системы.

Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье

Мария Ускова подчеркнула, что женщины часто недооценивают значение образа жизни для сохранения фертильности. Между тем, даже незначительные, на первый взгляд, привычки могут со временем привести к снижению способности к зачатию. Специалист указала на необходимость комплексного подхода к сохранению репродуктивного здоровья, включающего внимание к каждому из упомянутых факторов.

Врач акцентировала внимание на том, что репродуктивное здоровье — это не только медицинский вопрос, но и результат осознанного отношения к своему образу жизни. Женщины, планирующие беременность или просто заботящиеся о сохранении фертильности, должны обратить внимание на режим отдыха, управление стрессом, рацион питания и регулярную физическую активность.

Значение профилактики

Консультация специалиста в области репродуктологии может помочь женщинам разобраться, какие именно привычки оказывают негативное влияние на их фертильность. Индивидуальный подход позволяет выявить факторы риска и разработать персональную стратегию сохранения репродуктивного здоровья. Специалист подчеркнула важность профилактических мер, которые помогают предотвратить снижение фертильности на ранних этапах.

Таким образом, забота о репродуктивном здоровье требует системного подхода и внимания к деталям повседневной жизни. Женщины, желающие сохранить или улучшить свою фертильность, должны рассматривать это как долгосрочный проект, в котором каждый элемент образа жизни имеет значение.