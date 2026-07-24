Как бесконтрольный прием магния может убить

Магний в последние годы стал одним из самых востребованных безрецептурных средств для борьбы со стрессом и нормализации сна.

Однако, как предупредил ТАСС заместитель директора института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета, доктор биологических наук Михаил Хвостов, бесконтрольный прием этой добавки может быть опасен.

Специалист напомнил, что максимальная безопасная дозировка магния из добавок составляет 350 миллиграмм в сутки (не считая магния, поступающего с пищей). Превышение этой нормы, особенно при наличии почечной недостаточности, чревато серьезными последствиями.

Среди первых признаков передозировки — исчезновение сухожильных рефлексов и сонливость. Затем может развиться резкое падение давления и угнетение дыхания. При концентрации магния в крови выше пяти ммоль/литр возможна остановка сердца. У некоторых людей также возникает диарея.

При легкой тошноте из-за переизбытка магния достаточно отменить добавку и пить больше воды — здоровые почки выведут излишек за сутки. В случае спутанности сознания или гипотонии необходима срочная медицинская помощь.