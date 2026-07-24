Почему инфаркты случаются у людей без лишнего веса

Принято считать, что инфаркт чаще угрожает людям с лишним весом, однако нормальная масса тела не является гарантией защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. У внешне худых людей также могут развиваться опасные изменения в сосудах и сердце.

© Свободная пресса

Так, риск сердечно-сосудистых заболеваний зависит не только от веса, но и от уровня холестерина, артериального давления, физической активности, питания и наследственности.

Одной из скрытых проблем у стройных людей может быть так называемый «тощий жир» — нормальный вес при повышенном количестве висцерального жира, который накапливается вокруг внутренних органов. Такой тип жировой ткани связан с воспалительными процессами и нарушением обмена веществ.

Кроме того, человек без лишнего веса может иметь повышенный уровень «плохого» холестерина, высокое давление или генетическую предрасположенность к заболеваниям сердца. Эти факторы часто долго остаются незаметными и могут проявиться только после серьезного события, пишет АиФ.