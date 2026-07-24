Эксперт объяснил, кто имеет право вводить филлеры

Косметолог должен иметь высшее образование, чтобы иметь право вводить филлеры. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры пластической, реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Алиса Шарова.

"Для врачебных манипуляций, которые требуют глубоких знаний анатомии лица, фармакологии, общей патологии, необходимо высшее медицинское образование. К таким процедурам относят введение филлеров, инъекции ботулотоксинов, нитевой лифтинг, проведение аппаратных процедур на высокоэнергетическом оборудовании", - сказала она.

Шарова добавила, что косметолог со средним медицинским образованием может проводить уходовые процедуры, массажи, поверхностные химические пилинги. Инъекции мезопрепаратов, биоревитализацию, физиотерапевтические процедуры по косметологии может также проводить, медсестра, но только по назначению врача.

По словам врача, пока еще есть некоторая терминологическая путаница: косметологами могут называться и врачи, и специалисты со средним медицинским образованием (официально они называются "медицинская сестра по косметологии"). Она предостерегла россиян от проведения косметологических процедур вне учреждения, имеющего медицинскую лицензию на косметологию.