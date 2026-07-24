Биохакеры современности: как люди пытаются продлить свою жизнь

Биохакер-миллиардер Брайан Джонсон планирует создать собственного клона, чтобы трансплантировать его органы и кровь в борьбе с аутоиммунным заболеванием и продлить себе жизнь. Также предполагается, что на клоне будут тестироваться новые методы лечения. «Вечерняя Москва» рассказывает о других биохакерах, а также о том, возможно ли продлить себе жизнь с помощью органов собственного клона.

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Кто гонится за вечной молодостью

Рэймонд Курцвейл

78-летний технический директор Google, который стал знаменитым за счет успешных футурологических прогнозов (сделал около 150 предсказаний, 86 процентов из которых оказались верными), все еще считает себя молодым. Курцвейл уверен, что к середине XXI века технологии позволят создавать биороботов: люди либо научатся интегрировать в свое тело механические элементы, либо смогут загружать сознание на физические носители, чтобы жить вечно.

Его методика бессмертия заключается в следующем: Курцвейл ежедневно принимает около 100 биологически активных добавок, чтобы продлить жизнь и застать эпоху технобессмертия.

Джеймс Леброн

Известный спортсмен в 41 год продолжает играть наравне с 20-летними соперниками на баскетбольной площадке. На его счету 22 сезона в НБА (предыдущий подобный рекорд принадлежит Винсу Картеру — прим. «ВМ»). Секрет своей успешной карьеры он связывает с методом биохакинга.

Его день начинается с ледяной ванны. Также баскетболист использует криокамеру — температура внутри может опускаться до минус 150 градусов. Мозг в ответ на шоковое охлаждение запускает каскад реакций — вырабатываются белки, подавляющие воспаление, выбрасываются эндорфины, ускоряется метаболизм. За одну трехминутную сессию организм сжигает до 800 калорий.

— Холодотерапия уже много лет является частью моей стратегии долголетия. Ледяная ванна, холодный душ или сеанс криотерапии посылают организму мощный сигнал избавляться от слабых клеток и выращивать более сильные и выносливые, — признавался сам спортсмен.

Также он использует гипербарическую камеру, где под давлением кровь наполняется чистым кислородом. Это ускоряет восстановление тканей, уменьшает отеки и выводит токсины, а также увеличивает количество циркулирующих стволовых клеток. Еще одна фишка Леброна — красный свет, благодаря которому в клетки проникают волны низкоуровневой длины, заставляя митохондрии вырабатывать больше энергии и замедляя процесс старения.

Кроме этого, он придерживается правильного образа жизни:

сон не менее 12 часов при температуре плюс 20–21 градус;режим питания без сахара и жареной пищи (но разрешен бокал вина);регулярные осмотры у врачей.

Дэйв Эспри

45-летний миллионер колет собственные стволовые клетки, облучается инфракрасным излучением и спит в ванне со льдом, чтобы прожить до 180 лет.

Он начал проводить первые эксперименты в погоне за вечной молодостью в 2019 году. Тогда в одной из клиник штата Юта врачи забрали из его бедра часть костного мозга, затем отделили стволовые клетки и ввели их в каждый его сустав. Также Эспри попросил вколоть стволовые клетки в кожу головы, чтобы волосы росли гуще, в лицо, чтобы расправить морщины, и в половой орган.

Также он принимает 100 разнообразных биологически активных добавок в день (в том числе ноотропы), придерживается кетогенной диеты, облучается инфракрасным светом и лежит в барокамере. На эти эксперименты у него уходят миллионы долларов.

Возможно ли бессмертие с помощью пересадки органов от клонов

Как рассказал нейробиолог Спартак Ненчук, современные технологии действительно позволяют вырастить различные органы для пересадки:

почки;

сердце;

печень;

кожу.

— Прямо сейчас технологически возможно вырастить не все органы, но человечество приближается к этому. Примерно через 10–30 лет люди действительно смогут пересаживать органы, созданные с помощью 3D-печати или клонирования, а это считается почти донорскими органами, — сообщил эксперт.

Причем у подобных методов будет дополнительное преимущество, отметил Ненчук:

— В случае такой пересадки у человека нет необходимости в подавлении собственного иммунитета с помощью иммуносупрессантов. Орган, воссозданный с помощью собственных клеток, организм не станет отторгать.

Но клонировать и выращивать мозг для пересадки человечество еще не научилось, предупредил нейробиолог.

— Даже если люди научатся выращивать мозг с целью пересадки, технически провести ее будет очень сложно, потому что функционирование мозга зависит от полноценной работы нейронов, сосудов и клеток. Это мельчайшие структуры, которые на данный момент повторить очень сложно. Конечно, не исключено, что с развитием нейросетей и других технологий мы научимся и этому, но пока говорить об этом преждевременно, — высказался Ненчук.

Также он подчеркнул, что метод собственного клонирования с целью дальнейшей пересадки органа в процессе борьбы с тяжелыми и хроническими заболеваниями не всегда может быть эффективен, предупредил нейробиолог.

— Например, если у человека аутоиммунное заболевание (как в случае с Брайаном Джонсоном), это системный сбой организма, а не проблема отдельного органа. Поэтому для его устранения нужно искать причину недуга и метод борьбы с ним, — заключил эксперт.

В конце июня стало известно, что популярный американский биохакер Брайан Джонсон прошел генную терапию для продления жизни, которая запрещена в Соединенных Штатах.

Современное поколение теперь стареет медленнее: по классификации ВОЗ, молодежью официально считаются люди от 18 до 44 лет, а средний возраст наступает только с 45. Об этом заявила Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. С чем это связано, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.