Еще недавно жиры для многих были почти под запретом. Услышали слово «жирный» — сразу представили что-то вредное и тяжелое. Но все не так просто.

Организму нужны жиры. Без них страдает не только обмен веществ, но и состояние сосудов. Главное — выбирать не фастфуд и магазинные сладости, а продукты с полезными жировыми кислотами, отмечает канал «Мир знаменитостей | Арсен Мирский».

Один из самых простых вариантов — обычные орехи. Грецкие, миндаль, кешью. Небольшая горсть в день может стать хорошим дополнением к рациону. В них есть ненасыщенные жиры и магний, который нужен для нормальной работы сосудистой системы.

Их удобно добавить в кашу утром или просто взять с собой на перекус. Только не стоит есть орехи пачками — пользы от этого больше не станет, а калорийность никуда не исчезнет.

Еще один продукт, который стоит вспомнить, — жирная рыба. Лосось, скумбрия, сельдь содержат омега-3 жирные кислоты. Организм сам их почти не производит, поэтому получить их можно именно из пищи. Достаточно включать такую рыбу в меню несколько раз в неделю. Лучше запечь ее в духовке или приготовить на пару. Жарка в большом количестве масла превращает полезный продукт совсем в другую историю.

Есть в этом списке и оливковое масло. Не зря оно считается одним из главных продуктов средиземноморской кухни. Пара ложек в салат или готовое блюдо — простой способ добавить в рацион полезные жиры. Лучше выбирать вариант Extra Virgin и не использовать его для сильного нагрева.

В исследовании ученых И. В. Сергиенко и А. А. Аншелес отмечается, что ни один продукт сам по себе не способен защитить ваши сосуды. Нужно пересматривать весь рацион, добавляя достаточное количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и рыбы.

Но даже самые хорошие продукты не работают отдельно от всего остального образа жизни. Если каждый день на столе фастфуд, чипсы и выпечка с маргарином, пользы будет меньше. Такие продукты содержат трансжиры, которые нельзя есть часто.

Сосуды любят не чудо-средства, а обычные привычки. Нормальный сон, вода, движение и более внимательное отношение к еде со временем дают гораздо больше, чем кажется.

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