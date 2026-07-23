Врач развеяла миф о чистке сосудов
Диетолог Ана Маргарида Пинто заявила, что три популярных продукта, которые часто используют для так называемой чистки сосудов, на самом деле не помогают улучшать их состояние. Этот миф специалистка развеяла в разговоре с изданием Sapo.
Пинто призвала не верить в мифы о том, что свекла, горький шоколад и оливковое масло полностью обновляют артерии. Дело в том, что ни одно исследование не доказало, что какой-либо продукт вообще способен чистить сосуды, подчеркнула доктор.
При этом врач отметила, что хоть эти продукты и не растворяют уже образовавшиеся атеросклеротические бляшки, они могут быть частью здорового рациона и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Оливковое масло является одним из элементов средиземноморской диеты, рекомендуемой многими кардиологами.
«Научные данные неизменно показывают, что эффект зависит от общего характера питания, а не от отдельных продуктов», — заключила Пинто.
Ранее кардиолог Андрей Пронин рассказал, как защитить сосуды без лекарств. Для этого он призвал поддерживать баланс между работой и отдыхом.