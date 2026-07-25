Какая ягода может замедлить старение

Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о полезных свойствах популярной ягоды и объяснили, почему ее рекомендуют включать в рацион.

По данным ведомства, черная смородина богата витаминами и минералами, которые помогают восстановить силы после болезней, поддерживать иммунитет и укреплять здоровье как детей, так и взрослых.

В составе ягод есть витамин А, который участвует в обменных процессах, поддерживает зрение и помогает замедлять старение клеток.

Особую ценность представляет витамин С. Он укрепляет иммунную систему, помогает организму бороться с вирусами и бактериями, участвует в восстановлении тканей и выработке коллагена. Именно поэтому черную смородину считают полезной при простудных заболеваниях.

Кроме того, ягода содержит витамин Е, который оказывает омолаживающее действие, и витамин Р, укрепляющий сосуды и повышающий их эластичность.

Регулярное употребление небольшого количества смородины, как отмечают специалисты, может положительно влиять на работу сердца и нервной системы, улучшать память и поддерживать умственную активность благодаря витаминам группы В.

Также в ягодах содержатся пектины, которые помогают выводить из организма токсины и соединения тяжелых металлов.