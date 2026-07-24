Как действовать при укусах ос и пчел

При укусе жалящего насекомого следует удалить жало, если оно осталось в коже, приложить к месту укуса холод и принять антигистаминный препарат. На это обратил внимание врач-терапевт Дмитрий Демидик в комментарии MIR24.TV.

«Летом укусы ос, пчел и шершней становятся частой проблемой. У большинства людей реакция ограничивается болью, покраснением, припухлостью и зудом в месте укуса — это нормально и проходит за несколько дней. Достаточно приложить холод и при сильном зуде принять антигистаминное. Но иногда организм отвечает чрезмерно, и тогда развивается аллергическая реакция», — сказал врач.

Он отметил, что обычную реакцию от опасной аллергии можно отличить по скорости и масштабу симптомов. Тревожные признаки: распространяющаяся далеко за пределы укуса сыпь, отек лица, губ, языка или горла, затрудненное дыхание, чувство нехватки воздуха, головокружение, резкая слабость, тошнота, падение давления. Как подчеркнул Демидик, в случае появления таких симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь. До приезда медиков пострадавшего следует уложить с приподнятыми ногами, расстегнуть стесняющую одежду, а при наличии автоинжектора с адреналином — использовать его согласно инструкции.

Врач добавил, что особенно опасны укусы в голову, шею, область рта и горла, а также вблизи крупных сосудов. По его словам, при укусах в эти зоны следует проявлять особую настороженность, даже если нет явных признаков аллергии.

Чтобы снизить риск укусов жалящих насекомых, Демидик посоветовал избегать яркой одежды и сладких ароматов, использовать на природе репелленты, не ходить босиком по траве, закрывать еду и напитки, не делать резких движений при появлении насекомого, а при обнаружении гнезда — обращаться к специалистам.

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