Диетолог порекомендовала включить арбузные семечки в рацион

В арбузных косточках много полезных веществ — витамины, минералы и клетчатка. Однако перед употреблением их нужно очистить, предупреждает врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с РИАМО медик отметила, что семена арбуза содержат питательные вещества, необходимые для роста, так как они являются концентратом и средой, из которой впоследствии развивается арбуз. Семена богаты витаминами, минералами и клетчаткой.

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Клетчатка сосредоточена, в основном, в шелухе, но она очень грубая и не всегда полезна для организма, поскольку может вызвать дискомфорт, вздутие живота и метеоризм. Кроме того, такая клетчатка может царапать стенки кишечника, что при длительном употреблении может привести к воспалению.

Соломатина советует не глотать семечки целиком, так как питательные вещества, содержащиеся внутри, не будут усвоены организмом, а просто пройдут через пищеварительный тракт. Лучше очищать семечки от кожуры перед употреблением.

Также диетолог развеяла миф о том, что семечки арбуза и других культур могут вызвать воспаление аппендикса. Этот миф не имеет под собой научных оснований, и употребление семечек не увеличивает риск развития аппендицита. Можно спокойно есть любые семечки без опасений за здоровье.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья.