Как избежать болей в спине

Предотвратить возникновение болей в спине и заболеваний позвоночника поможет корректировка образа жизни и работа над осанкой. Об этом kp.ru рассказал заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы, профессор кафедры фундаментальной нейрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный специалист-нейрохирург Департамента здравоохранения города Москвы, член-корреспондент РАН Андрей Гринь.

Специалист объяснил, что избежать болей в спине поможет утренняя разминка, с помощью которой разогреваются мышцы и суставы, а также переиодическое плавание на спине или брассом.

Не менее важно следить за осанкой, стараясь не гнуть спину «колесом». Также следует исключить статические и осевые нагрузки, в том числе поднятие тяжелых вещей с пола. Тем, кто занимается со штангой, врач посоветовал прокачивать мышцы спины и брюшного пресса два-три раза в неделю.

Кроме того, людям с жалобами на боли в спине лечащий врач может порекомендовать пройти курсы массажа и тепловые процедуры, которые восстанавливают нормальный кровоток в мышцах.

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова до этого рассказала «Газете.Ru», что неудобная поза может фрагментировать сон, то есть вызывать микропробуждения, которые не дают высыпаться. При этом по ее словам, для каждого человека удобная поза сна будет своя. Однако существуют два универсальных варианта: на боку, с подушкой между коленями, а также на спине, с валиком под коленями.

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