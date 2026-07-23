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Нутрициолог объяснила, кому стоит ограничить употребление малины

Чемпионат.com

Малина, которую многие считают главным средством от простуды, имеет серьёзные противопоказания. Об этом рассказала нутрициолог Виктория Кострова.

Нутрициолог объяснила, кому стоит ограничить употребление малины
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Для здорового взрослого человека безопасная норма — 200–300 граммов в день. Ягода богата клетчаткой, витамином С и антиоксидантами. Однако, по словам эксперта, малина содержит природные салицилаты, родственные аспирину. У людей, принимающих препараты для разжижения крови, большие порции могут усилить эффект лекарств.

Кроме того, малина — сильный аллерген, особенно для детей. Вводить её в рацион ребёнка нужно постепенно, начиная с нескольких ягод. Дошкольникам рекомендуется не более 100–150 граммов в день.

При обострении гастрита или язвы свежую ягоду есть не стоит — косточки и кислоты раздражают слизистую. Беременным не рекомендуется увлекаться отварами малиновых листьев и большими объёмами варенья.

При этом для пациентов с нарушениями углеводного обмена малина подходит лучше многих ягод — в ней меньше сахара и больше клетчатки. Умеренная порция не вызывает резких скачков глюкозы.

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