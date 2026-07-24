Как садовый участок спасает наше ментальное здоровье

В России 23 июля отмечают День дачника — неофициальный праздник, посвященный загородному отдыху и дачной жизни. В этот день можно устроить пикник, посадить новые растения или поздравить соседей по участку. Почему садовый участок спасает наше ментальное здоровье — в материале MIR24.TV.

Безусловно, дача для многих — особенно в последнее время — стала местом силы и перезагрузки. Ведь мы быстро меняем свое окружение и попадаем в совершенно другой микроклимат: другую обстановку, краски, звуки и запахи. Такая смена ситуации и положения полезна практически любому человеку.

«При этом необязательно ехать на юг: там иной климат, и это может стать дополнительной нагрузкой на здоровье. А на даче климат остается тем же, зато меняется визуальная среда — и это очень важно. Значение имеет окружающая видимая среда — не только в ландшафтном дизайне, но и в оформлении интерьеров. Кроме того, работа с землей буквально «заземляет. В ней есть особая энергетика: она передается через руки во время работы, а живые растения тоже отдают свою энергию. Мы пока не умеем ее регистрировать — так же, как не видим радиоволны, хотя они существуют. У растений тоже есть определенное биополе, которое позитивно влияет на человека.

На даче мы выращиваем цветы, овощи и фрукты. Каждый садовод выращивает то, что ближе ему. Достижение даже небольшого успеха приносит положительные эмоции, которых нам часто не хватает. И эти эмоции зависят только от нас: никто не может помешать вам добиться своего на собственном участке.

Кроме того, уверена собеседница MIR24.TV, важна и физическая активность:

«Прополка грядок, другие дачные работы — это движение и полезная нагрузка. Не все проводят время только на участке: рядом может быть пруд, а на самой даче — хотя бы надувной бассейн. В любом случае есть возможность принимать водные процедуры. Можно сходить в ближайший лес или поле, погулять, собрать грибы или ягоды. Это тоже физическая нагрузка и источник приятных эмоций. Получается, что даже в окрестностях дачи можно устроить себе маленькое путешествие. Такой отдых не хуже дальних поездок: ведь мы не меняем часовые пояса. За короткие выходные можно попробовать множество разных активностей — и это пойдет на пользу нервной системе.

Разумеется, на участке можно обустроить спортивные уголки, поставить баню — в общем, создать все, что хочется. Поэтому даже двухдневная «перезагрузка на даче способна вернуть человеку энергию, наполнить его силами — и он будет готов к новым свершениям.

«Дачу не стоит воспринимать исключительно как место для тяжелой работы, — говорит Ольга Воронова. — Нужно заниматься тем, что нравится: если хочется выращивать цветы — заниматься только ими, если тянет что-то мастерить — посвятить время этому. Дача — это пространство для любимого времяпрепровождения. Именно с такой точки зрения стоит рассматривать дачный отдых. Личная дача — самая доступная и эффективная возможность устроить себе такую перезагрузку.

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