Убивают ядом: врач предупредил об опасных грибах-двойниках

Токсиколог Кузбасса рассказал, как отличить настоящую лисичку от похожих опасных и ядовитых грибов.

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Об опасных двойниках лисичек рассказал в своем телеграм-канале токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Так, настоящая лисичка имеет желто-оранжевую шляпку, которая плавно переходит в ножку, а ее края обычно волнистые. На нижней стороне шляпки находятся не привычные грибные пластинки, а характерные вильчатые складки. При надавливании мякоть может слегка покраснеть.

Главный двойник лисички – ложная лисичка. Она отличается более ярким оранжевым цветом, ровными краями шляпки и тонкими частыми пластинками вместо складок. Такой гриб имеет более хрупкую мякоть и не обладает характерным фруктовым ароматом настоящей лисички. Его ножка обычно тонкая и полая.

Еще большую опасность представляет омфалот маслиновый – редкий ядовитый гриб, который внешне может напоминать лисичку. Главное отличие – место произрастания: он растет на пнях и стволах отмирающих деревьев, тогда как настоящие лисички появляются на земле.

Специалист отметил, что настоящие лисички редко бывают червивыми – они выделяют вещества, которые губительны для личинок насекомых. Однако это не означает, что грибы можно собирать без внимательной проверки.