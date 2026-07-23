Как очные кошмары помогают бороться со стрессом и Альцгеймером

Страшные сны по утрам любят пересказывать друг другу и подруги, и коллеги. Одни верят в их вещий смысл, другие просто ищут повод для разговора. Однако неврологи призывают не паниковать: кошмары - не признак неполадок в организме, а, напротив, часть важнейшего процесса обработки информации. О том, как мозг проводит "генеральную уборку" во сне и почему полноценный отдых защищает от болезни Альцгеймера, aif.ru рассказала врач-невролог Татьяна Луцкая.

Мозг, в отличие от тела, во сне не отдыхает - он продолжает анализировать, систематизировать и сортировать данные. Кошмары, как пояснила невролог Татьяна Луцкая, как раз и есть проявление этой активной работы. По ее словам, во время сна бессознательная часть человека чрезвычайно активна, а страшные сны - это способ прожить и переработать накопленный стресс.

Вся информация, полученная за день, должна быть обработана: ненужное отсеивается, важное переходит из кратковременной памяти в долговременную. Без полноценного сна этот процесс невозможен. Даже если человек просыпается в тревоге, это, по заверению врача, не свидетельствует о нарушениях - просто правильно работают нужные нейромедиаторы.

Другое дело, предупреждает Луцкая, когда кошмары становятся системой и человек начинает бояться засыпать. В таких случаях уже требуется совместно с доктором разбираться в причинах.

Особое значение сон имеет для так называемой "генеральной уборки" в головном мозге. Как объяснила невролог, у мозга существует собственная очистительная система - глимфатическая, которая активизируется преимущественно ночью, в фазе медленного сна. Именно поэтому специалисты настаивают на минимуме в шесть часов ночного отдыха, причем с обязательным соблюдением как быстрой, так и медленной фаз. В это время, подчеркнула Луцкая, выводятся токсичные белки, в том числе амилоид, который напрямую связан с развитием болезни Альцгеймера.

Однако чаще всего, утверждает врач, для нормализации состояния достаточно простых правил гигиены сна. Начинать она советует с отказа от гаджетов. Синий свет экранов сигнализирует организму о продолжении дня, блокируя выработку мелатонина. За три часа до сна рекомендуется исключить физическую активность и плотные приемы пищи, затемнить комнату, обеспечить тишину или включить спокойную музыку, принять теплый душ. Если и эти меры не помогают, следует обратиться к неврологу, ведь сон является основой здоровья мозга.

Луцкая обратила внимание и на привычку отсыпаться по выходным, которая часто оборачивается головной болью. Постоянство режима, по ее мнению, критически важно. Если человек встает в шесть утра в будни, а в выходные спит на два часа дольше, разброс в режиме провоцирует неприятные ощущения. Тем, кто страдает от головной боли, стоит соблюдать единое время подъема ежедневно.

Говоря о способах повышения умственной работоспособности, врач предостерегла от злоупотребления быстрыми углеводами. Кофе со сладкой булочкой дает эффект максимум на 30-40 минут, после чего наваливаются слабость и утомление. Для кратковременного тонуса рекомендуется съесть горсть грецких орехов или ягод. Однако главная причина хронической усталости - неправильно организованный распорядок дня.

Тренировка мозга, по словам невролога, начинается отнюдь не с кроссвордов и шахмат, хотя они тоже полезны. Прежде всего, помогает любая физическая нагрузка. Когда человек двигается, усиливается поступление кислорода и глюкозы к клеткам головного мозга. Особенно полезны аэробные упражнения - они укрепляют сердце, легкие и мышцы. Молодым людям рекомендуется тренажерный зал и плавание, людям старшего возраста - скандинавская ходьба. Главное, подчеркнула Луцкая, - регулярность, а не погоня за количеством шагов.

Что касается интеллектуальных нагрузок, здесь врач рекомендует чтение, творчество, освоение музыкальных инструментов и, самое эффективное, - изучение иностранных языков. Компьютерные игры же обеспечивают легкий дофамин, который дает быстрое, но недолгосрочное удовольствие, требующее постоянной дозы.