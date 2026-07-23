Полкило кураги — и вы в зоне риска: как диоксид серы провоцирует астму, язву и убивает микрофлору?

В комментарии RuNews24.ru ассистент кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского университета, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии ИФМХ Пироговского университета Денис Борозденко объяснил, что диоксид серы — это один из старейших консервантов, который используется в пищевой промышленности. Физическими свойствами, почему его используют — это защита против раннего грибка, бактерий, это антидамбовое свойство, которое необходимо для сохранения как фруктов, так и овощей в надлежащем виде. Также им пользуются активно в производстве винной продукции.

Однако, по словам эксперта, существуют некоторые проблемы. Диоксид серы, он же диоксид 220, наша пищевая добавка, которая везде активно используется, обладает рядом негативных свойств.

«Так, в 2022 году европейское агентство установило, что использование данной добавки может быть опасно в первую очередь людям, которые болеют бронхиальной астмой, поскольку диоксид серы усиливает бронхоконстрикцию, затем бронхи спазмируются что вызывает приступ бронхиальной астмы, даже небольшое количество диоксида серы может вызвать бронхиальную астму».

Второй момент — это раздражение слизистых желудка и двенадцатиперстной кишки. При длительном применении продуктов с высоким содержанием данного консерванта у пациентов может произойти появление и прогрессирование язвы.

Третий момент — это поливитаминные комплексы (альтиминоз). Это препараты, которые позиционируются как кладень витаминов и минералов. Их активно назначают диетологи для микронутриентной поддержки организма.

«Однако у таких комплексов есть существенный недостаток. Часто они содержат диоксид серы в высокой концентрации в качестве консерванта. Это вещество препятствует усвоению тиамина (витамина B1). Поэтому приём таких препаратов может быть не только бесполезен, но и вреден, особенно для пациентов с уже существующим дефицитом витамина B1, так как они не получат необходимую норму этого элемента».

Эксперт также поясняет, что высокое содержание диоксида серы может вызывать дисбиоз кишечника. Механизм действия этого консерванта схож с технологией обработки сухофруктов (например, кураги), где он подавляет рост бактерий. Попадая в организм, диоксид серы аналогичным образом может снижать количество нормальной микрофлоры кишечника, в частности лактобактерий, сдвигая баланс внутренней среды.

Суточные нормы потребления диоксида серы различаются. В России и странах ЕС мы руководствуемся дозировкой, установленной для человека, которая составляет 7 мг на 1 кг массы тела.

«Для наглядности переведём это в понятные объёмы. Если взять за основу упаковку кураги (например, 200–500 г), то, исходя из концентрации консерванта, безопасная суточная норма составит около 0,7 мг вещества на человека. Таким образом, чтобы не превысить допустимый предел, максимальный объём кураги в день не должен превышать 0,5 кг. При этом важно помнить, что диоксид серы содержится не только в сухофруктах, но и в другой продукции (винах, соках), поэтому суммарное потребление нужно контролировать. Согласно действующим нормам, суточная доза диоксида серы для человека составляет около 0,7 мг на 1 кг массы тела. В пересчёте на продукты это соответствует примерно 0,5 кг кураги. Даже у здорового человека при употреблении большого количества кураги (например, 1 кг и более) может возникнуть нежелательная реакция. Диоксид серы способен провоцировать выброс гистамина — медиатора, отвечающего за воспалительные и аллергические реакции (аналогично укусу комара)».

Это приводит к следующим последствиям:

1. Сосудистая реакция: Происходит расширение сосудов и увеличение проницаемости их стенок.

2. Кожные проявления: Выброс гистамина вызывает зуд, покраснение и высыпания на коже.

3. Общее недомогание: При высоком потреблении консерванта возможны нарушения сна и появление отёков (задержка жидкости в организме)