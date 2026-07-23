Шесть продуктов, которые только кажутся полезными

Многие продукты с пометками «без сахара», «ПП» или «фитнес» на самом деле не являются полезными. Об этом в беседе с «Чемпионатом» предупредила ассистент кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии ИБПЧ Пироговского университета Анастасия Гвоздкова. По её словам, покупатели часто не читают состав, где может скрываться много сахара и насыщенных жиров.

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Эксперт разобрала шесть популярных категорий, которые ошибочно считаются диетическими.

Йогурты с добавками. Фруктовые и питьевые йогурты, а также «детские» творожки часто содержат до трёх-пяти чайных ложек сахара в одной маленькой баночке. Фруктов там обычно немного, а вкус создают сиропы, ароматизаторы и крахмал. Гвоздкова советует выбирать натуральный йогурт без сахара и добавлять ягоды или орехи самостоятельно. Мюсли и гранола. Готовые смеси нередко содержат сахар, сиропы, шоколад, кокосовую стружку и масло. По калорийности такой завтрак может сравняться с десертом. Лучше выбирать составы без добавленного сахара и глазури или готовить овсянку с орехами и ягодами. Соки. В стакане свежевыжатого апельсинового сока — сахар из нескольких фруктов, но почти нет клетчатки. Такой напиток быстро всасывается и не даёт чувства насыщения. Смузи предпочтительнее, но важно следить за составом: смесь из банана, манго, мёда и сладкого йогурта превращает его в калорийный десерт. Лучше есть фрукты целиком или добавлять в смузи несладкий йогурт и овощи. Протеиновые батончики. Многие из них по составу мало отличаются от конфет: сахар, глюкозный сироп, карамель, шоколадная глазурь, пальмовое масло. Калорийность такого батончика может превышать шоколадный. При выборе важно изучать состав и КБЖУ. Обезжиренные продукты. Когда жир убирают, производитель добавляет сахар, крахмал или загустители для сохранения вкуса. Кроме того, из обезжиренных продуктов почти не усваивается кальций, поэтому они не рекомендованы пожилым людям и детям. Салаты. Сыр, сухарики, колбасы и калорийные соусы могут превратить салат в тяжёлое блюдо. Эксперт советует просить заправку отдельно в ресторанах, а дома использовать лимонный сок, йогурт без сахара или горчицу.

Гвоздкова подчёркивает, что не существует продукта, который однозначно полезен. Важно читать состав и обращать внимание на количество сахара, соли, жиров и калорий.