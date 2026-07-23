Диетологи указали на полезное свойство картофеля

Диетологи Роксана Эхсани и Надя Абада указали на неожиданное полезное свойство картофеля, который ошибочно считается вредным продуктом. Их рекомендации опубликованы на сайте писательницы, специалистки по домоводству Марты Стюарт.

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По словам Эхсани, картофель пользуется дурной репутацией, поскольку его часто готовят жареным или с вредными для здоровья начинками. Однако в этом продукте много углеводов, клетчатки, белка, калия, витамина В6, ниацина и меди — эти питательные вещества обеспечивают мозг энергией и позволяют ему нормально функционировать, отметила она.

В свою очередь, Абада признала, что в картофеле содержится много крахмала, поэтому злоупотребление им может привести к повышению уровня сахара в крови и увеличению веса. В то же время она обратила внимание на то, что некоторые сорта картофеля особенно полезны. Например, фиолетовый содержит антиоксидант антоциан, обладающий сильными нейропротекторными и противовоспалительными свойствами, а желтый и оранжевый богаты каротиноидами, которые накапливаются в нервной системе и улучшают когнитивные функции.

«Каротиноиды также нейтрализуют свободные радикалы, защищая все клетки мозга от повреждений и замедляя старение мозга», — заключила Абада.

Ранее Эхсани назвала замену сладкому кофе с выпечкой с утра. Диетолог предупредила, что булочки обычно готовятся из рафинированной муки с высоким содержанием сахара и содержат вредные для здоровья жиры.