Доктор запретил слушать музыку и смотреть фильмы, чтобы уснуть

Любой фоновый шум вредит мозгу, заявила НСН Алена Гаврилова.

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Человек должен засыпать в темноте и тишине, чтобы полностью восстановиться, рассказала НСН член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова.

Фоновый шум во время сна делает человека глупее — подкасты, фильмы, сериалы и другие видео снижают активность мозга, отвечающую за память. Уже на следующий день после такого сна люди хуже запоминают события и картинки. К такому выводу пришли ученые из Фрайбургского университета (Германия). Гаврилова подтвердила их мнение.