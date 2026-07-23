Онколог рассказал, почему повышается риск рака кишечника у молодых

На развитие колоректального рака влияют не только диета и экология, но и генетика. Об этом «Газете.Ru» рассказал хирург-онколог, колопроктолог Владимир Балабан.

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«В развитии колоректального рака диета и экологические условия играют огромную роль, но и генетика вносит свой вклад — это примерно 15–30% случаев. Около 5% всех форм онкологии кишечника напрямую связаны с хорошо изученными наследственными синдромами», — заявил врач.

Балабан отметил, что самый часто встречающийся — синдром Линча, который передается по наследству и составляет около 3% всех случаев. Причина — мутации в генах, отвечающих за восстановление ДНК. По словам эксперта, если у человека она есть, риск заболеть раком кишечника в течение жизни достигает 30–80%, причем опухоль часто возникает до 45 лет.

Онколог заявил, что другая причина — семейный аденоматозный полипоз (САП). При нем у человека с детства образуются сотни аденом в толстой кишке. Без операции к 40–50 годам рак развивается практически неизбежно.

Эксперт заявил, что если в семье нет явных наследственных синдромов, но заболеваемость раком кишечника все же встречается, стоит задуматься о генетическом тестировании.

Балабан обратил внимание, что одна из проблем при диагностике рака кишечника у молодых — позднее обращение к врачу. Симптомы онкологии часто принимают за проявление других, менее серьезных заболеваний.

«Анемия — классический пример. Снижение гемоглобина, слабость могут быть следствием хронической кровопотери из-за опухоли. Но многие сначала идут к терапевту, получают препараты железа, и ценное время уходит», — объяснил врач.

Он предупредил, что изменение характера стула — еще один тревожный сигнал. Балабан отметил, что запоры или диарея могут быть первым признаком рака. Врач подчеркнул, что кровь в стуле или на туалетной бумаге — самый опасный симптом. Игнорирование этих признаков приводит к тому, что диагноз ставится на поздних стадиях, когда лечение намного сложнее.

Онколог рассказал, что для раннего выявления рака кишечника используют разные методы, но не все они одинаково надежны. По его словам, наиболее достоверный метод — тотальная колоноскопия. Балабан отметил, что исследование позволяет осмотреть всю толстую кишку, и, что самое важное, во время него можно сразу удалить полипы.

Эксперт заявил, что людям без отягощенной наследственности стоит проходить колоноскопию регулярно, начиная с 18 лет, каждые 5 лет. Для тех, кто входит в группу умеренного риска, исследование рекомендуют делать каждые 3 года.