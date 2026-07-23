Как пройти диспансеризацию с помощью страховой компании по ОМС

Многие серьезные заболевания (сердечно-сосудистые, онкология, диабет, болезни легких) на ранних стадиях вообще никак себя не проявляют. Человек чувствует себя здоровым, а патология уже развивается. Именно для этого существуют профилактические осмотры — чтобы поймать болезнь в тот момент, когда она еще не дала о себе знать.

© Российская Газета

Что важно, базовая диагностика по ОМС бесплатна. В системе ОМС есть защитник интересов пациента — страховая медицинская организация. Она не только оформляет полис, но и помогает добиться своевременного обследования, если при записи возникают сложности.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на ПМЭФ-2026 привел цифры: болезни ежегодно обходятся экономике России в 3,5 триллиона рублей, а с учетом поздней диагностики — до 24 триллионов (данные НИУ ВШЭ). Но оставим подсчет триллионов аналитикам. Для нас с вами важнее другое: своевременный профилактический осмотр снижает риск преждевременной смерти на 80%.

Ловушка для занятых: как мы сами отказываемся от бесплатного билета в долголетие

Почему-то многие уверены: качественная диагностика — это дорого, сложно и долго. Это миф, который разбивает простая реальность. У вас есть полис ОМС? Это ключ к целому арсеналу бесплатных исследований. Диспансеризация — не "галочка" для статистики, а ваше личное оружие против времени.

До 39 лет государство дает право проверять организм раз в три года. После 40 — ежегодно. И список процедур с каждым годом только шире. Если по результатам обследования выявляется хроническое заболевание, пациента ставят на диспансерный учет — это помогает контролировать изменения в состоянии здоровья, предотвращать осложнения и вовремя проводить реабилитацию.

Более того, с 2026 года в России запускают Центры медицины здорового долголетия. Там обследования проходят в два этапа: сначала оценивают биологический возраст, затем проводят углубленные исследования, чтобы выявить риски преждевременного старения. Прийти могут все желающие от 18 лет — всё так же бесплатно, по полису ОМС. Вопрос только в том, чтобы не пройти мимо этой возможности.

Кому это выгодно? В первую очередь — вам

Цифры — это интересно, хоть и не ради них мы ходим к врачу. Из 31 миллиона заболеваний, выявленных в 2025 году, 4 миллиона нашли на ранней стадии, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Это 4 миллиона человек, у которых болезнь не успела разрушить здоровье. Им не пришлось бороться с запущенной формой, проходить тяжелое лечение и терять годы жизни.

Профилактика и диспансеризация дают шанс заметить проблему тогда, когда её еще можно решить быстро и без последствий.

При этом, по словам генерального директора страховой компании "СОГАЗ-Мед" Дмитрия Толстова, в первом полугодии 2026 года они уже оповестили о праве на профилактические мероприятия 15,3 миллионов своих застрахованных — напомнили, позвонили, отправили сообщение. 12,2 миллионов обследование прошли. Это показывает, что многие действительно откликаются на такие напоминания позаботиться о здоровье.

Как обычный ОМС превращается в пропуск к врачу без очередей

Люди зачастую воспринимают страховую медицинскую организацию как пункт выдачи документа ОМС. Получил — и контакт на этом заканчивается. На самом деле функции страховой компании гораздо шире.

Именно страховая компания защищает интересы пациента в системе ОМС — это связующее звено между вами и системой здравоохранения. Если человека необоснованно не записывают на обследование, нарушают сроки или отказывают в медицинской помощи, страховая компания помогает восстановить его права. Она сопровождает застрахованного на всех этапах получения медицинской помощи: разбирается в сложных ситуациях и добивается, чтобы помощь оказали в срок, как того требует закон.

Для связи с компанией можно воспользоваться удобным способом связи: позвонить по телефону, написать на сайте, в мобильном приложении или прийти в офис.

По данным "СОГАЗ-Мед", только с января по май 2026 года в компанию поступило более 707 тысяч различных обращений граждан. Более 35 тысяч из них касались именно профилактических мероприятий: люди консультировались по вопросам диспансеризации и профосмотров, уточняли, как часто их можно проходить. Часть обращений была связана с проблемами при записи: отказывали в проведении осмотров, не давали талон к узкому специалисту или предлагали запись через месяц.

Из 10,5 тысяч жалоб обоснованными признали более 8,2 тысяч. Это значит, что в большинстве случаев поликлиники действительно нарушали права пациентов, а страховая компания помогала эти права восстановить.

Диспансеризация по ОМС — не просто формальность. Это возможность бесплатно проверить здоровье и не пропустить то, что пока не болит. А если что-то идет не так — не получается записаться, отказывают в приеме или затягивают сроки — страховая компания, выдавшая полис, поможет.

Поэтому, если вам говорят "приходите через месяц" или вовсе отказывают в обследовании, не стоит просто уходить. Помимо поликлиники есть еще страховая медицинская организация, которая по закону защищает права застрахованных по ОМС.