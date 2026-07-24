Сладкий костыль: как сахар маскирует вашу депрессию и выгорание

Психолог Миллер объяснила россиянам, когда тяга к сладкому может указывать на депрессию и тревогу.

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Потеря способности радоваться, постоянная усталость и скрытая депрессия могут заставлять мозг искать в сахаре замену приятным эмоциям – хоть короткую, но заметную "вспышку жизни". Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказала психолог Александра Миллер.

По словам специалиста, при депрессивных состояниях вкус еды нередко становится менее ярким. Из-за этого человеку на подсознательном уровне хочется более насыщенных вкусов – например, кисло-сладкого или остро-сладкого. Она отметила, что люди часто воспринимают любовь к сладкому как безобидную слабость или просто вредную привычку. Но если рука тянется к шоколадке не ради удовольствия, а чтобы хоть как-то продержаться до конца дня, психика фактически подает сигнал SOS.

Повышенная тяга становится клинически значимой, когда она компульсивна и иррациональна. Сахар – это быстрый дофамин и резкий скачок глюкозы. Мозг быстро учится использовать этот "костыль" для подавления дискомфорта, – отметила Миллер.

Однако уже примерно через 30 минут после трапезы уровень сахара падает, тревога возвращается еще сильнее – и человек попадает в замкнутый круг, объяснила эксперт.

Психолог добавила, что за сахарной зависимостью может скрываться не только депрессия, но и эмоциональное выгорание на стадии деперсонализации, а также генерализованное тревожное расстройство. В таком состоянии организм из-за повышенного уровня стрессового кортизола буквально требует быстрой энергии. Патология начинается там, где появляется потеря контроля: вы хотели одну конфету, а съели целую коробку; где возникает стыд – например, вы прячете фантики; где еда начинает заменять сон или общение.

В таком случае психолог посоветовала не садиться на жесткую диету – это только усилит психический голод. В момент сильной тяги спросите себя: "Я действительно голоден или мне страшно, одиноко, грустно?" Если верно второе, вам нужна не глюкоза, а чувство безопасности – и его даст психотерапевт, а не сахарница, подытожила эксперт.