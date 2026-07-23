Сомнолог призвал сделать мелатонин рецептурным лекарством

Михаил Полуэктов заявил НСН, что при некоторых аутоиммунных заболеваниях применение мелатонина вызывает усиление этих заболеваний.

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Мелатонин — это гормон, назначаться самостоятельно он не может, поэтому он должен считаться полноценным лекарственным препаратом, рассказал НСН врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Михаил Полуэктов.

Россияне все чаще прибегают к мелатонину: годовой оборот препарата достиг почти пяти миллиардов рублей. Популярность активно «таблетированного сна» растет, пишет «База». За прошедший год было продано свыше восьми миллионов упаковок мелатонина на сумму 4,7 миллиарда рублей, сообщили аналитики системы «Честный знак». Полуэктов раскрыл позицию врачей по этому поводу.

«Мелатонин является гормоном, который выделяется в организме в темное время суток. Когда вечером снижается уровень освещенности, наши внутренние часы получают сигнал о том, что наступает ночь. Это и есть сигнал на выработку мелатонина. Это не гормон сна, это гормон темноты, но это гормон. Поэтому у этого активного вещества есть и другие функции, кроме регуляции деятельности организма в рамках биологических ритмов. Например, мелатонин влияет на иммунную систему, влияет на репродуктивную функцию (по крайней мере, животных), является мощным антиоксидантом. Это значит, что такое активное вещество не может применяться бесконтрольно. Человек не может сам себе его назначить. Врачи считают ошибкой применение мелатонина без рецепта», — объяснил он.

Полуэктов отметил, что не всем в принципе можно употреблять мелатонин.

«Есть данные о том, что при некоторых аутоиммунных заболеваниях применение мелатонина вызывает усиление этих заболеваний. Это было доказано в отношении ревматоидного артрита и системной красной волчанки», — добавил он.

Спать днем можно только по 15-20 минут, в иных случаях это вредно для здоровья, рассказал НСН член общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов.